﻿
Kahyaoğlu: "Kupa maçına konsantre olmaya çalışacağız"
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAHYAOĞLU: "KUPA MAÇINA KONSANTRE OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kahyaoğlu: "Kupa maçına konsantre olmaya çalışacağız"

Antalyaspor'a evinde 2-1 yenilerek ligde kalma umutları azalan Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "3 gün sonra kupada önemli bir maçımız var. Artık başımızı kaldırıp önümüzdeki maça konsantre olmaya çalışacağız" d

215 Okunma

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenilerek ağır bir yara aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, istedikleri oyunu sahaya yansıtmadıklarını ve rakibe geniş alan bırakmanın cezasını çektiklerini ifade etti.

Kahyaoğlu, "Burası Süper Lig, bu kadar alan bırakarak oynarsanız geriye dönüş zor oluyor, çok enerji harcamak zorunda kalıyorsunuz. 3 gün sonra kupada önemli bir maçımız var. Artık başımızı kaldırıp önümüzdeki maça konsantre olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.  

ETİKETLER #Akhisar Bel.
Lucescu: "Gençlerime çok iyi bakın"
Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Antalyaspor, Akhisarspor'u deplasmanda yıktı
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye, her zaman geleneksel spor dallarının destekçisidir"
Futbolda haftanın programı
"Erce Kardeşler ve Yusuf Acer'in gitme durumu var"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿