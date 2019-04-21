Kahyaoğlu: "Kupa maçına konsantre olmaya çalışacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenilerek ağır bir yara aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, istedikleri oyunu sahaya yansıtmadıklarını ve rakibe geniş alan bırakmanın cezasını çektiklerini ifade etti.
Kahyaoğlu, "Burası Süper Lig, bu kadar alan bırakarak oynarsanız geriye dönüş zor oluyor, çok enerji harcamak zorunda kalıyorsunuz. 3 gün sonra kupada önemli bir maçımız var. Artık başımızı kaldırıp önümüzdeki maça konsantre olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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