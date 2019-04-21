Ünal Karaman'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Karaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Karaman, ligdeki zor olan maçlardan birini oynadıklarını ifade ederek, "Sevindirici olan tarafı, kazanmanın morali ile ligin kalan haftalarına daha güzel, büyük hedeflere, daha arzu edecek şekilde çalışarak değerlendirme fırsatı verdi. Bizim açımızdan, futbolcular ve camia açısından sevindirici. Yarın dinleneceğiz. Haftanın ilk antrenmanıyla bu maçı unutacağız. Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.
Futbolculuk döneminde Malatyaspor'da oynayan Karaman, basın toplantısının ardından Malatya'dan maça gelen basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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