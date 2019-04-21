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Korkmaz: "Onlar için final niteliğinde bir maçtı"
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KORKMAZ: "ONLAR İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇTI"

Korkmaz: "Onlar için final niteliğinde bir maçtı"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Onlar için final gibi bir maçtı. O baskıyla ikinci yarı bizi kalemize hapsettiler ama sonuçta kazanan taraf biz olduk" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, rakiplerinin maçın ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyduğunu kaydetti.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında aldıkları galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutladığını belirtti.

Takımının sahada iyi mücadele ettiğini vurgulayan Korkmaz, "İlk yarıda çok iyi oynadık, gerçekten oyuna ve topa hakimdik, golleri de bulduk. Ama ikinci yarıda oyunun ibresi Akhisarspor'dan yana döndü. Rakibimiz ikinci devre daha iyi oynadı, topa hakim oldular, gol pozisyonlarına girdiler. Tabii ki bu onlar için final niteliğinde bir maçtı. Baskıyla bizi kalemize hapsettiler. Ama kazanan taraf biz olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.  

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