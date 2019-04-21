Hakan Kazancı'dan Dünya Göçebe Oyunları açıklaması

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı, Dünya Göçebe Oyunları çerçevesinde aynı düşünceye sahip olan ülkelerin, tarihlerini, oyunlarını, kültürlerini yansıtmaları için bir ortam oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Kazancı, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 2. Geleneksel Sporların İhyası Uluslararası Etnospor Forumu'nun ilk günündeki "Yükselen bir marka değeri olarak Dünya Göçebe Oyunları; Türkiye 2020 Dünya Göçebe Oyunları için içerik ve genel iyileştirmelere yönelik fikirler" temalı oturumda konuşma yaptı.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun Türkiye’de 3 defa etnospor kültür festivali gerçekleştirdiğini söyleyen Kazancı, bu festivale Türk devletleri ile Katar, Japonya ve diğer ülkeleri davet edeceklerini aktardı.

Kazancı, kültür festivallerinde diğer ülkelere ait sporları, yemek kültürünü ve diğer kültürel faaliyetleri halka sunduklarını ifade ederek, "Burada birinci amacımız bu tür etkinlikler ve tarihi kültürel bilgilerin başta çocuklara, gençlere iletilmesi ve o tarihi geçmişi çocuklarımızın yaşaması ve geleceğe taşıması." dedi.

Türkiye'nin gelecek yıl 4. Dünya Göçebe Oyunları'a ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kazancı, "Dünya Göçebe Oyunları'nda bu uğurda emek harcayan, aynı düşünceye sahip olan ülkelerin tarihlerini, oyunlarını, kültürlerini yansıtması için bir ortam oluşturmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kazancı, oluşturacakları komitelerle Dünya Göçebe Oyunları'nın iskeletini bir temel üzerine oturturacaklarını dile getirerek, "Bu temel iskeleti yönetme işi Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) tarafından yürütülmesini başta biz istiyoruz." diye konuştu.

Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü, cirit gibi oyunların sergilenmesi konusunda taleplerin olduğuna işaret eden Kazancı, "Tüm bu talepleri oluşturduğumuz komitelerde kararlaştıracağız. Her sene üzerlerine neler katabiliriz, neleri daha etkin hale getirebiliriz bunları tartışacağız ve bir şablon halinde Türk Konseyi’ne teslim edeceğiz ve daha sonraki Dünya Göçebe Oyunları'nda sergilenmesini hem destekleyeceğiz hem isteyeceğiz." şeklinde konuştu.