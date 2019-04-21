Beşiktaş'ı yıkan Fenerbahçe yarı finalde

Beşiktaş'ın faul atışından bulduğu basketlerle başlayan mücadelede siyah-beyazlılar peş peşe gelen üç sayılık atışlarla arayı açsa da Fenerbahçe, kısa sürede rakibini yakaladı. Sarı-lacivertliler son bölümde üstünlüğünü korudu ve ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.

Kritik anlarda son pas hatalarını sürdüren Beşiktaş, rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Periyodun başında bir ara 6 sayı geriye düşen siyah-beyazlılar farkı tek sayıya indirmeyi başarsa da Fenerbahçe periyodun son 2 dakikasında 5-0'lık seriyle farkı yeniden açtı ve soyunma odasına 36-32 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta etkili olan Fenerbahçe savunmada ortaya koyduğu etkili mücadele ile oyunun kontrolünü ele geçirdi. Peş peşe bulduğu basketlerle arayı açmaya başlayan sarı-lacivertliler mücadelenin bu bölümünü 62-47 önde bitirdi.

Oyundaki üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe karşılaşmayı 81-67 kazandı.

Seride ilk maçı da 105-80 kazanan Fenerbahçe, play-off yarı finaline adını yazdırdı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkan vekili Semih Özsoy ve Beşiktaşlı yönetici Cihat Kumuşoğlu birlikte izledi.

Sarı-lacivetrtli ekip, yarı finalde bir diğer ezeli rakibi Galatasaray ile eşleşti.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Önder Yılmaz, Kerem Yılmaz

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 6, Mitchell 24, Bahar Çağlar 6, Epoupa 14, Akhator 17, Bahar Yapar, Kübra Siyahdemir, Mircheva, Aleyna Baday, Egesu Kurtyemez, Hilal Bayraktar

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 7, Plum 15, Tuğçe Canıtez 9, Vaughn 22, Verameyenka 16, Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz, Özge Yavaş, Merve Arı, Hartley 2

1. Periyot: 18-21

Devre: 32-36

3. Periyot: 47-62

MAÇIN ARDINDAN

Akkaya: "Umarım önümüzdeki dönemlerde Beşiktaş arması daha iyi neticeler alır"

Fenerbahçe'ye yenilerek sezonu noktalayan Beşiktaş'ta başantrenör Aziz Akkaya, lige renk kattıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akkaya, "Sezon içinde kaybettiğimiz maçlar bizim için önemliydi. Şampiyon olmak istiyorsanız herkesi yenmeniz gerekiyor. Ligde 16 galibiyet aldık, lige renk kattık. Umarım önümüzdeki dönemlerde Beşiktaş arması daha iyi neticeler alır. Fenerbahçe'nin çok derin ve senelerdir beraber oynayan bir kadrosu var. Bizim yabancılarımızın ilk Avrupa deneyimiydi. Sezon içinde onun handikaplarını da yaşadık." diye konuştu.

Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier ise şunları kaydetti:

"Zor bir maç oldu. Savunmada Beşiktaş'ı durduk ve hızlı hücumlarla skor üretmeyi başardık. Kırılma noktası burasıydı, bundan sonrası bizim için daha kolay oldu. Yarı finalde Galatasaray ile eşleştik. Bir başka İstanbul derbisine çıkacağız."