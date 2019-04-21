Gaziantep Basketbol son nefeste galip

Maça etkili bir oyunla başlayan konuk ekip, karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken 10-7 öne geçti. Üstünlüğünü korumayı başaran Pınar Karşıyaka, ilk periyodu da 20-18 önde bitirdi.

İkinci periyotta toparlanmaya başlayan Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ün elinden, içeriden ve dışarıdan peş peşe bulduğu basketlerle karşılaşmanın 13. dakikası geride kalırken 26-24 öne geçmeyi başardı. Karşılıklı sayılarla devam eden maçın ilk yarısı 40-40 eşitlikle tamamlandı.

Başa baş devam eden karşılaşmanın 25. dakikası geride kalırken eşitlik (48-48) bozulmadı. 3. periyodun son bölümünde 56-51 üstünlük yakalayan İzmir ekibi, son çeyreğe de 56-53 önde girdi.

Maçın son çeyreğinde kıyasıya mücadele yaşandı. Son 4 dakikasına 63-63 eşitlikle girilen mücadeleyi 74-73 Gaziantep Basketbol kazandı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Can Mavisu

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 2, Vasiliauskas 14, Jekiri 5, Tomas 4, Can Uğur Öğüt 18, Murat Göktaş, Jelovac 11, Mckissic 18, Doğan Şenli 2

Pınar Karşıyaka: Walker 15, Birkan Batuk 10, İlkan Karaman 11, Henry 6, Marei 13, Berke Aygündüz, Akif Egemen Güven 12, Evans 6

1. Periyot: 18-20

Devre: 40-40

3. Periyot: 53-56

Beş faulle çıkan: Dk. 37.34 Marei (Pınar Karşıyaka)

MAÇIN ARDINDAN

Nenad Markovic: "Bugün çok kötü savunma yaptık. O yüzden şaşkınım"

Pınar Karşıyaka'yı yenen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, savunmacı bir kimliğiyle öne çıkan takım olduklarını ancak bugün iyi savunma yapamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Markovic, Pınar Karşıyaka'nın her şeye rağmen çok iyi mücadele ettiğini kaydetti. Tüm hafta boyunca rakiplerinin mücadeleci kimliğini anlatarak hazırlandıklarını ifade eden Markovic, "Bugün rakip takımda Walker tüm sezon oynadığı oyunun üstünde mücadele etti. Bu da zaman zaman bizi sıkıntıya soktu." diye konuştu.

Son 4 haftada 3 mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Markovic, şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz tüm bu maçlarda başa baş bir mücadele gösterdik. 30 dakikadan fazla süre oyunun içerisinde kalıyorduk. Ama bugün aynı şeyi söyleyemem. Takımım beni çok şaşırttı ve hayal kırıklığı yaşattı. Özellikle ilk yarıda 40 sayı buldu rakip. Bu sene daha önce böyle bir şey olmamıştı. Savunmacı kimliğimizle öne çıkan bir takımız ama bugün çok kötü savunma yaptık. O yüzden şaşkınım. Bundan sonraki her maça daha iyi odaklanmalıyız. Evet, şu an 15 galibiyete ulaşmış olabiliriz, play-off'u garantilemiş olabiliriz ama bize yakışan oyuna devam etmeliyiz. Bu maçtan çıkaracağımız çok ders var."

Bauermann: "İki önemli oyuncudan yoksun olmamız bazı istediklerimizi yapmamızı engelledi"

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann ise her iki takımın da çok ciddi mücadele ettiği ve seyircilerin de keyif aldığı bir karşılaşma ortaya konduğunu dile getirdi.

Gaziantep ekibinin güçlü bir ekip olduğunu anlatan Bauermann, "İki önemli oyuncudan yoksun çıkmamız maçta bazı istediklerimizi yapmamızı engelledi. Aslında maçın iyi götürdük maçı ama son bölümlerde sıkıntılarla başa çıkamadık." diye konuştu.