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Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır
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BAŞAKŞEHİR, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA HAZIR

Başakşehir, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan lider Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki idman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Teknik ısınmayla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

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