﻿
Osmanlıspor, galibiyeti son dakikalara sıkıştırdı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR, GALİBİYETİ SON DAKİKALARA SIKIŞTIRDI!

Osmanlıspor, galibiyeti son dakikalara sıkıştırdı!

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Birevim Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.

190 Okunma

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Birevim Elazığspor'u 2-1 yendi.

Ev sahibi takım 49. dakikada Kadir Bekmezci'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 84'te Sinan Kurt ile beraberliği sağladı. Ardından 90+5'te Galip Güzel maçın sonucunu belirleyen golü attı. 

 
Bu sonuçla Elazığspor 23 puanda kalırken Osmanlıspor puanını 54'e yükseltti. 

Birevim Elazığspor: 1 - Osmanlıspor: 2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara

Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, İdrissa Diarra, Murathan Özen, Kadir Bekmezci, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamina Diarra (Dk. 87 Bekamenga), Abdülkadir Kayalı (Dk. 46 Cengizhan Akgün), Camara (Dk. 76 Serdar Özbayraktar), Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu

Osmanlıspor: Karcemarskas, Ali Eren İyican, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 58 Merthan Yiğit), Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Mathew (Dk. 66 Galip Güzel), Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Caner Arıcı, Gueye (Dk. 76 Privat)

Goller: Dk. 46 Kadir Bekmezci (Birevim Elazığspor), Dk. 84 Sinan Kurt, Dk. 90+5 Galip Güzel (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Caner Arıcı, Dk. 58 Mathew, Dk. 90+2 Anıl Karaer, Dk. 90+5 Galip Güzel (Osmanlıspor) Dk. 87 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 88. Cengizhan Akgün, Dk. 90+5 Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor)

 
ETİKETLER #Osmanlıspor
Futbolda haftanın programı
"Erce Kardeşler ve Yusuf Acer'in gitme durumu var"
5
Ankaragücü, Açıkgöz ve Çakır ailesine desteği sağladı
Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Özköylü: "Play-off yarışındaki iddiamızı sürdüreceğiz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿