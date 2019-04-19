Osmanlıspor, galibiyeti son dakikalara sıkıştırdı!

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Birevim Elazığspor'u 2-1 yendi.
Ev sahibi takım 49. dakikada Kadir Bekmezci'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 84'te Sinan Kurt ile beraberliği sağladı. Ardından 90+5'te Galip Güzel maçın sonucunu belirleyen golü attı.
Birevim Elazığspor: 1 - Osmanlıspor: 2
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara
Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, İdrissa Diarra, Murathan Özen, Kadir Bekmezci, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamina Diarra (Dk. 87 Bekamenga), Abdülkadir Kayalı (Dk. 46 Cengizhan Akgün), Camara (Dk. 76 Serdar Özbayraktar), Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu
Osmanlıspor: Karcemarskas, Ali Eren İyican, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 58 Merthan Yiğit), Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Mathew (Dk. 66 Galip Güzel), Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Caner Arıcı, Gueye (Dk. 76 Privat)
Goller: Dk. 46 Kadir Bekmezci (Birevim Elazığspor), Dk. 84 Sinan Kurt, Dk. 90+5 Galip Güzel (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Caner Arıcı, Dk. 58 Mathew, Dk. 90+2 Anıl Karaer, Dk. 90+5 Galip Güzel (Osmanlıspor) Dk. 87 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 88. Cengizhan Akgün, Dk. 90+5 Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor)
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