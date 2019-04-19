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Sivasspor golcüsünü bekliyor
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SİVASSPOR GOLCÜSÜNÜ BEKLİYOR

Sivasspor golcüsünü bekliyor

Demir Grup Sivasspor'a imza attığı gün sakatlanan Hugo Vieira, uzun bir aradan sonra antrenmanlara başladı.

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Portekiz’de sol dizinden başarılı bir operasyon geçiren Vieira, ülkesinde kondisyoner ve fizyoterapist eşliğinde çalışıyor.

Devre arası transfer döneminde kırmızı beyazlı kulüple 1 buçuk yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki haftalarda takıma katılması bekleniyor.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor evinde oynayacağı son 3 maç için kombine bilet satışa sundu.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarını içeren kombinelerin fiyatı 70 ile 150 lira arasında değişiyor.

 
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