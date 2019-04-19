Fenerbahçe’de kadro değişiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, yaşanan sakatlıklar ve cezalı futbolcular nedeniyle Alanya deplasmanına farklı bir 11'le çıkacak.
Sol bekte kırmızı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım’ın yerine İsmail Köybaşı’nın şans bulması bekleniyor.
Kasığında kısmi yırtık bulunan Moses’ın bu hafta oynaması beklenmiyor. Galatasaray maçında sağ bek oynayan Dirar, sağ kanata geçecek. Şilili Isla ise sağ bekte oynayarak 11’e dönecek.
Orta sahada Mehmet Ekici’nin kart cezası devam ediyor.
Son haftalarda beklentileri karşılayamayan Tolgay'ın yerine Jailson'un oynaması bekleniyor. Galatasaray'a attığı golle moral bulan Eljif Elmas, Aytemiz Alanyaspor karşısında da formaya yakın olan isim.
Makedon futbolcunun alternatifi ise Miha Zajc. Sol kanatta yine Valbuena olacak.
Ersun Yanal’ı en çok düşündüren mevki ise santrfor.
Sarı kart cezalısı Soldado’nun yerine ilk aday zaman zaman bu bölgede denenen Andre Ayew.
İyileştikten sonra antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Frey de deneyimli çalıştırıcıdan forma bekliyor.
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