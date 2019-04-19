Geleceğin Fenerbahçe'sini anlattı

Fenerbahçe U21 takımının antrenörü Gökhan Bozkaya, A takıma kalıcı gençler yollayacaklarını söyledi.

Fanatik’e konuşan Bozkaya, takımda çok yetenekli gençler olduğunu söyledi ve öne çıkan futbolculardan bazılarını şöyle anlattı:

“Yusuf Mert Tunç, Burak Yılmaz’a benziyor”

“Yusuf Mert Tunç, çok özel bir oyuncu. Yusuf’u Burak Yılmaz’a benzetiyorum. Burak 17 yaşındayken Antalyaspor’da birlikte oynadık. Oda arkadaşımdı. Benim düşüncem, eğer Yusuf Mert gelişimini bu hızla sürdürüp, iyi bir şekilde çalışırsa Burak Yılmaz’dan çok daha iyi bir santrfor olacaktır. Bir kere inanılmaz dripling yeteneği var. İddia ediyorum, kaleye yüzünü döndüğü zaman hiçbir oyuncu Yusuf’a yetişemez. Ayrıca solak ve son vuruşları da çok iyi. Uzun yıllar Fenerbahçe’ye katkı sağlayacak bir isim.”



“Ömer Faruk Alex de Souza’yı bilet unutturabilir”

“U21’de kendini gösteren diğer isimler olarak kanat oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ve Stuttgart’tan ocak ayında transfer ettiğimiz stoper Okan Turp’u da söyleyebilirim. Ömer Faruk Beyaz’a ayrı bir parantez açmak gerek. 2003 doğumlu. Herkesin ondan beklentisi çok fazla. Eğer gelişimini doğru bir şekilde devam ettirebilirse herhalde Fenerbahçe, Alex De Souza’yı bile unutturacak bir oyuncuyu kazanmış olacak. Çok çok özel bir yetenek.”

Bozkaya altyapıda çok iyi olup A takıma çıkınca yok olup giden birçok futbolcu olma nedenini kendinden örnek verdi: Altyapıda çok iyi olup, A takıma çıkınca yok olup giden birçok futbolcu var. Bunun çeşitli nedenli bulunuyor. Kendimden örnek vereyim, buraya 16 yaşında geldiğimde tek başımaydım. Ailem Almanya’daydı. Çabuk A takıma çıktım. Bir anda farklı bir dünyanın içine giriyorsunuz. Bu da çok büyük bir etken. Bunun dışında eğitim çok önemli. Psikolojik destek almaları şart. Biz bu konuda önemli adımlar attık. Eski futbolcumuz Kemal Aslan şu anda genç oyunculara mentörlük yapıyor. A takıma çıkacak oyuncularla birebir ilgileniyor. Bu çok önemli. Bizim zamanımızda yoktu.”



A takımda yer alması muhtemel futbolcular

U21 takımının teknik direktörü A takımda olması muhtemel isimleri de şöyle anlattı: “Fenerbahçe’nin altyapıdaki gençleri, sergiledikleri performansla Ersun Yanal’ın da dikkatini çekti. Yeni sezonda sol bek Abdulcebrail Akbulut, stoperler Abdullah Yerli ve Burak Albayrak, orta saha oyuncuları Ömer Faruk Beyaz ve Batuhan Yılmaz, kanat oyuncuları Mahsun Çapkan ve Muhammed Gümüşyaka ile forvet Yusuf Mert Tunç’un A takımda yer almaları muhtemel”



Bozkaya, başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal’ın altyapıya çok önem verdiğini ifade etti.