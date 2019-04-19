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Altay'da Kappel şoku
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ALTAY'DA KAPPEL ŞOKU

Altay'da Kappel şoku

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçından beraberliklerle ayrılan Altay'a pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçı öncesi Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel'den kötü haber geldi.

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Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 9'a çıkaran Kappel'in tedavisi için ülkesine gittiği belirtildi.

Kappel'in Adana deplasmanında maçın son bölümde tribünden atılan yabancı bir maddenin sağ dizine isabet etmesi nedeniyle sakatlandığı ve Hollanda'daki tedavisinin ardından pazartesi günü İzmir'e döneceği öğrenildi.

Kappel'in yokluğunda siyah-beyazlılarda İbrahim Akın, Oğuzhan, Hüsamettin, Furkan ve Sinan kanatlarda görev alan alternatif isimler arasında yer alıyor.

 
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