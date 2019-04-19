Cenk Tosun için İtalya iddiası

Cenk Tosun'un yeni durağı İtalya Ligi mi oluyor ?
Everton formasıyla bu sezon istediği şansı bulamayan milli futbolcunun sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak konusu...
27 yaşındaki futbolcunun, her fırsatta takımında mutlu olduğunu söylemesine rağmen İngiliz basınında aksi yönde haberler yayınlanmıştı.
Tecrübeli golcünün, Crystal Palace ve Newcastle United'a transfer olabileceği öne sürülmüştü.
Cenk Tosun hakkında sürpriz bir transfer haberi de İtalya basınında yer aldı.
Habere göre, Fiorentina sezon sonunda Cenk'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Mor menekşelerin yeni teknik adamı Vincenzo Montella'nın gelecek sezonun kadrosunu şekillendirdiği ve milli yıldızı kesinlikle hücum hattında görmek istediği belirtildi.
Everton formasıyla bu sezon Lig'de 23 maçta sadece 943 dakika sahada kalan Cenk Tosun, 2 gol attı.
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