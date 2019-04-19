Kış turizminin başkenti: Palandöken

Son yıllarda kış turizmine yönelik yapılan yatırımlarla adından söz ettiren Palandöken'in sadece Türkiye'de değil dünya kış turizminin de yeni cazibe merkezi...

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğinde Erzurum'un kültürel, sosyal ve ekonomik durumunu tespit etmek için "Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018" adıyla rapor hazırlandı.

Alanında uzman akademisyenlerin hazırladığı ve sektörel kalkınmaya faydalı olmak için çeşitli öneri ve görüşlerin de yer aldığı raporda, Erzurum'un tarih boyunca önemli ticari ve askeri güzergahların kavşak noktasında yer almasının kent için önemli olduğu vurgulandı.

Tarım ve hayvancılığın, termal kaynaklar, yer altı madenlerinin kentte önemli yere sahip olduğu belirtilen raporda, kış turizmi ve kış sporuna, bu alanda uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapmış Erzurum için ayrı bir öneme sahip olduğu aktarıldı.

Kış turizminde Palandöken öne çıkıyor

Söz konusu raporun "Kış turizmi" bölümünde, kentte kış turizminin kayak merkezleriyle öne çıktığı ifade edildi.

Raporda, New York Times gazetesi tarafından dünyanın en iyi 18. kayak merkezi olarak belirlenen Palandöken Kayak Merkezi'ne ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Palandöken'de slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pist bulunmaktadır. Erzurum'un güneyinde yer alan 3 bin 176 m yüksekliğindeki Palandöken, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biridir."

Dünyanın en uzun ve dik pistleri Palandöken'de

1993 yılında "Kış Turizm Merkezi" ilan edilen ve 70 kilometre uzunluğunda, 25 kilometre genişliğinde bir alanı kapsayan Palandöken Dağları'nın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemi de raporda şöyle anlatıldı:

"2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan Erzurum, Türkiye ve dünya kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri olmuştur. Kış olimpiyatlarının düzenlenmesine imkan tanıyan Palandöken'deki pistler de dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer almaktadır."

Yamaç paraşütü, snowtube, paintball

Raporda, 2 bin ila 3 bin 200 metre rakımdaki Palandöken'in içerdiği pistler ve barındırdığı imkanlar bakımından da ziyaretçilerin çekim noktası haline geldiği vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol liftin hizmet verdiği ve 7 kolay, 8 orta, profesyonel (zor) ve 4 doğal pist yer aldığı Palandöken, 12 bin kişiye aynı anda kayak yapma imkanı sunarken, alp disiplini ve snowboard'un yanı sıra, yamaç paraşütü, dağcılık, snowtube, paintball gibi farklı turizm çeşitleri için de alternatif oluşturmaktadır."

Raporda Palandöken'de 2'si 5 yıldızlı, biri 4 yıldızlı, biri 3 yıldızlı ve biri de 2 yıldızlı otel bulunduğuna vurgu yapıldı.

Kış sporlarıyla da öne çıkıyor

Erzurum'un, kış turizmindeki öneminin yanı sıra son yıllarda yapılan tesis ve spor salonlarıyla kış sporlarında öne çıktığı vurgulanan raporda, Erzurum-Çat yolu üzerindeki Kiremitliktepe'de bulunan Atlama Kuleleri'nin 125 metrelik uzunluğu ve "hilal" şeklindeki görüntüsüyle 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları'nın sembol tesislerinden olduğuna işaret edildi.

Raporda, kentte curling ve buz hokeyi sporları için de tesis ve salonlar bulunduğu anlatılarak, şunları kaydedildi:

"2010'da Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları'ndaki curling maçları için yapılan salon 5 bin kişilik oturma kapasitesiyle bu sporda önemli yere sahip. Cemal Gürsel Spor Kompleksi içinde yer alan 3 bin kişilik Erkekler Buz Hokeyi Salonu ve 500 kişilik Kadınlar Buz Hokeyi Salonu ve 2009'da 6 bin metre kare üzerine inşa edilen 2 bin seyirci kapasiteli Buz Pateni Salonu Erzurum'u kış sporlarında öne çıkaran önemli unsurlar olarak öne çıkıyor."