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TUR 2019'da 4. etapta zafer Caleb Ewan'ın
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TUR 2019'DA 4. ETAPTA ZAFER CALEB EWAN'IN

TUR 2019'da 4. etapta zafer Caleb Ewan'ın

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 4. etap Balıkesir-Bursa yarışını Caleb Ewan kazandı.

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2019) Balıkesir ile Bursa arasını kapsayan 194,3 kilometrelik dördüncü etabı tamamlandı. 4. etap yarışını Caleb Ewan kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

Turun ilk iki yarışını Sam Bennett, dünkü yarışı ise Jakobsen kazanmıştı.

 
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