Devlerin madeni Ajax

Sezonun en gözde takımı olan Ajax, kadrosunda büyük potansiyeli olan birçok genç yeteneği barındırıyor. Şampiyonlar Ligi’nde önce Real Madrid’i ardından da Juventus’u eleyen Amsterdam ekibinin neredeyse her futbolcusu ‘dev’lerin takibi altında. Kulüp bu transfer döneminde kasasına 300 milyon euro’dan fazla para koyabilir.



Takımın en gözde oyuncusu 21 yaşındaki Frenkie De Jong, 75 milyon Euro karşılığında gelecek sene Barcelona için oynayacak.

Takımın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt de birçok kulübün listesinde. Onun da yine de Jong’un bonservisi civarında bir ücretle transfer olması bekleniyor. Juventus, Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona onu istiyor.

Noussair Mazraoui… 21 yaşındaki futbolcu Fas asıllı. Manchester United, Arsenal ve Liverpool’un listesinde.

Ajax onu 2018 Ocak ayında Independiente’den 4 milyon euro’ya transfer etmişti. Nico Tagliafico, bu yaz yüksek bir bonservis ücretiyle transfer olabilir. Atletico Madrid ve Arsenal onu takip ediyor.

David Neres, takımın en dikkat çeken oyuncularından. Brezilyalı kanat oyuncusu 22 yaşında. Sao Paolo’dan iki yıl önce 10 milyon euro’ya transfer edilen Neres, geçen sezon Hollanda Ligi’nde 13 asist yaptı, 14 gol attı. Çin’in en büyük takımlarından Guangzhou Ocak ayında onun için 43 milyon Euro teklif etmişti.

Dusan Tadic takıma geçen sezon Southampton’dan 11 milyon euro’ya geldi. Bu sezon özellikle Real Madrid maçındaki performansıyla dikkat çeken Sırp futbolcu Premier Lig’e dönmeyebilir.

Donny van de Beek 22 yaşında. Tarzının Premier Lig’e çok uyduğu yorumları yapılıyor. Arsenal ve Tottenham’ın listesinde.

Ve Hakim Ziyech… Tadic gibi o da 11 milyon euro’ya geldi Twente’den. Bu transfer döneminde 40 milyon euro’ya alıcı bulabilir. Orta sahadaki yeteneğiyle dikkat çeken Ziyech için özellikle Bayern Münih çok önde.