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Juventus şampiyonluğunu ilan edebilir
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JUVENTUS ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Juventus şampiyonluğunu ilan edebilir

Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin üzüntüsünü yaşayan Juventus, Cumartesi günü İtalya’da şampiyonluğunu ilan edebilir.

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Geçtiğimiz hafta SPAL’e yenilerek bu fırsatı tepen Juventus, Cumartesi günü 2 aydan beri kazanamayan ve İtalya Kupası’na odaklanan Fiorentina’yı ağırlayacak. Torino’daki maç 19.00’da oynanacak. 

Juventus’a şampiyonluk için 1 puan yetiyor. Allegri’nin öğrencileri üst üste sekizinci kez ligi zirvede bitirmenin eşiğinde. 

 
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