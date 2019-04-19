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Lopez, Kayaalp için Türkiye'ye geliyor
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LOPEZ, KAYAALP İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Lopez, Kayaalp için Türkiye'ye geliyor

Avrupa şampiyonluğunu 9'uncu kez kazanarak rekor kıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in Kübalı ezeli rakibi Mijain Lopez Nunez Türkiye'ye geliyor.

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Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda mağlup olduğu Lopez ile partner olacak. Antrenmanlarda partner sıkıntısı çeken ve zaman zaman Bulgaristan'a, Azerbaycan'a giderek oradaki güreşçilerle çalışan Kayaalp bazen ise Türkiye'ye değişik ülkelerden gelen sporcularla antrenman yapıyordu. Rıza Kayaalp yapılan anlaşma gereği olimpiyatlara kadar Lopez ile güreşecek.

Kendi klasmanında şu an dünyanın en iyisi olan Lopez'in 37 yaşında olması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp katılmayacağı ise merakla bekleniyor.

 
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