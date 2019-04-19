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Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
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AVRUPA LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmalarının ardından en iyi 11 belli oldu.

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UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Villarreal'i 2-0 ile geçen Valencia'dan 4 futbolcu yer alırken, Benfica'yı evinde 2-0 yenen Eintracht Frankfurt'tan 3, Chelsea'den ve Slavia Prag'da da 2 futbolcu listeye girdi.

Açıklanan listeye göre haftanın 11'i şöyle: 

"Neto (Valencia), Da Costa (Eintracht Frankfurt), Diakhaby (Valencia), Hasebe (Eintracht Frankfurt), Lato (Valencia), Soucek (Slavia Prag), Paroje (Valencia), Sevcik (Slavia Prag), Kostic (Eintracht Frankfurt), Pedro (Chelsea), Giroud (Chelsea)."  

 

 
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