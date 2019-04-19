Tahkim'den Mehmet Ekici'ye kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık cezayı onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kırmızı kart gören Mehmet Ekici'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.
Kurulun, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet Ekici'ye verilen 3 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.
Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle forma giyemeyen Fenerbahçeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da görev yapamayacak.
TFF'nin internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle;
"TFF Tahkim Kurulu 19 Nisan 2019 günlü (22) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2019/135- K.2019/160
Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgili PFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/844 K.2018-2019/1026 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Mehmet Ekici'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
2. E.2019/136 - K.2019/161
Yılport Samsun Spor Kulübü'nün PFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/851 K.2018-2019/1038 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Samsun Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
3. E.2019/137 - K.2019/162
Edirne Spor Kulübü'nün futbolcusu Şahin Fırat ile ilgili AFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/1611 K.2018-2019/2195 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Edirne Spor Kulübü'nün futbolcusu Şahin Fırat'ın ısınmakta iken; gole giden topa müdahale etmesi nedeniyle FDT'nin 36/5-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
4. E.2019/138 - K.2019/163
Çarşamba Spor Kulübü'nün futbolcusu Kaan Akar ile ilgili AFDK'nın 11.04.2019 tarihli E.2018-2019/1623 K.2018-2019/2163 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Çarşamba Spor Kulübü'nün futbolcusu Kaan Akar'ın hakeme eylemli sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle FDT'nin 36/5. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir."
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