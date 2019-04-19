Ahmet Suat Özyazıcı'ya sürpriz doğum günü

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ve teknik direktör Ünal Karaman'ın, Ahmet Suat Özyazıcı'yı evinde ziyaret ettiği belirtildi.
Şahin ve Karaman'ın, Özyazıcı'nın 83. yaş gününü kutlayarak birlikte pasta kestiklerinin vurgulandığı açıklamada, "Trabzonspor Kulübü olarak efsane teknik direktörümüzün doğum gününü kutluyor, sağlık ve huzur dolu nice yıllar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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