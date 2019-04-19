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Dünyanın en güçlü adamları Alanya'da
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DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMLARI ALANYA'DA

Dünyanın en güçlü adamları Alanya'da

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

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Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ilk günü, Kleopatra Plajı'nda iki etap gerçekleştirildi.

Halka açık alanda 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışında, ilk 3 bloğu en iyi zamanda kaldırarak 12 puan alan Almanya'dan Dennis Kohlruss birinci, 11 puanla ABD'den Travis Ortmayer ikinci, 10 puanla Hollanda'dan Alex Moonen üçüncü oldu.

Sporcuların portakallarla dolu 25 kilogramlık fileyi önlerinde havada tutarak zamana karşı yarışında ise 23 puanla ABD'den Travis Ortmayer birinciliği, 21 puanla Almanya'dan Dennis Kohlruss ikinciliği, 20 puanla Hollanda'dan Alex Moonen üçüncülüğü kazandı.

Strongman Champions League Alanya Grandprix Organizasyon Sorumlusu Şükrü Cimrin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların 13 ülkede gerçekleştirildiğini belirtti.

Yarışlarda tüm ayakların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü insanının belirlendiğini anlatan Cimrin, "Alanya'da yapılan yarış bizim için tanıtım fırsatı. Düzenli olarak 90'dan fazla ülkede, 150'den fazla kanalda yayınlanıyor. Alanya'daki bu organizasyonu yaparak, Türkiye ayağının düzenli olarak yer almasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Organizasyon, yarın İskele Meydanı Şelale Önü'nde gerçekleşecek 3 yarışla tamamlanacak.

 
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