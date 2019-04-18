GSB ile MEB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya, Sinan Aksu ve Halis Yunus Ersöz katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, iş birliğine ve imzalanacak protokole ilişkin görüşlerini açıkladı.

Özneleri ortak iki bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının protokol için bir araya geldiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu protokolün ülkemizin yarınları adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu protokol elbette bugün bir çerçeveyi ortaya koyuyor. Bu çerçeveyi hem uygulamalarımızla hem de ortaya çıkacak yeni konularla çok daha güçlü, çok daha geniş hale getireceğiz." diye konuştu.

"Çocuklarımız bizim için en önemli hazine." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yarınlarımızın, geleceğimizin en büyük garantisi ve teminatı. Bu manada da yeni hükümet sisteminin devreye girmesi ve yeni kabineyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, gençlerimize ve çocuklarımıza bu vesileyle hem eğitime hem de spora yönelik önceliklerimiz ve çalışmalarımız söz konusu. İki bakanlık arasında sporun tabana yayılması ve özellikle okullarımızda, hatta okul öncesi süreçle çocuklarımızın spora başlatılması çerçevesinde çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Bugünkü bu protokol, bu çalışmaların hem geliştirilmesi hem güçlendirilmesi hem de hızlandırılması adına önemli bir başlangıcı da ifade ediyor."

"Spor, ortak ve evrensel bir dil"

Bakan Kasapoğlu, güzel bir başlangıcın imzasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Spor, ortak ve evrensel bir dil. Biz de bu evrensel dilin yapıcılığını, birleştiriciliğini daha çok ortaya koyma adına sporu tabana yayma noktasında ciddi çalışmaları gerçekleştirme zaruretindeyiz. Bu manada da okullarımız ve gençlerimiz bizim en büyük önceliklerimizden biri." ifadelerini kullandı.

Sporun tabana yayılmasının bir aşama olduğunu dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Elit sporcuların ortaya çıkması, gerek ülkemizin sosyal güvenlik harcamaları, gerek sağlık harcamaları, gerekse gençlerimizin, insanlarımızın zihinsel ve bedensel anlamda güçlü olmaları adına sporu tabana yaymak zorundayız. Ülkemiz sportif anlamda yatırımları son 17 yılda tüm dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız sporu çok önemseyen biri. Spordan gelen bir lider. Bizler de bunun avantajını son 17 yıllık süreçte ülkemizin en ücra köşelerine kadar spor tesislerinin inşa edilmesiyle yaşıyoruz. Köylere kadar spor tesisleri var. Bu spor tesisleri, sıradan tesisler de değil. En güçlü ve donanımlı tesisler bizde. 'Bu tesisleri şimdi gençlerle, çocuklarla ve kadınlarla doldurmanın zamanıdır.' diyoruz. Üç yaşından itibaren çocuklarımızı ve gençlerimizi tesislerimize davet edeceğiz."

Spor liseleri

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, protokolle spor tesislerini 7/24 esasına göre eğitim camiasının hizmetine sunmak istediklerini ifade etti.

"Bu protokolde önceliğimiz, spor tesislerimizin tüm eğitim camiamızın hizmetine açık tutulması. 7/24 esasına göre. Bununla birlikte spor liselerimiz var. Bu spor liselerinin daha nitelikli hale getirilmesi, bu spor liselerinden mezun olacak arkadaşlarımızın, gençlerimizin yine 1. kademe antrenör olarak hizmete hazır gelmesi de bu protokol sayesinde ortaya konan çalışmalardan bazıları. Statlarımız, salonlarımız ve diğer tesislerin uygun olanlarının spor liselerine dönüştürülmesi. Spor liselerini de bazı illerde statlarda hizmete almaya başlayacağız."

Yetenek taraması

Konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdikleri yetenek taramasına değinen Kasapoğlu, "Güzel bir aşamaya geldik. Yetenekli gençleri tespit edip onların elit sporcu olma yönündeki potansiyellerini değerlendireceğiz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, her bir çocuğun, her bir gencin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

"Heba olmalarına gönlümüz razı olmaz. Bu manada bakanlıklar olarak hiçbir fedakarlıktan ve özveriden kaçınmayacağız. Okullarımızı, gençlik merkezleri olarak gençlerimizin hizmetine sunma çerçevesinde de protokolümüzde önemli bir aşama katediyoruz. Okullarımızda tasarım ve beceri atölyeleri olacak. Bakanlığımızla iş birliği çerçevesinde ilk etapta 100 tanesini açacağız. Aşama, aşama artıracağız. Tüm gençleri burada yeteneklerine göre yetiştirmenin adımlarını atacağız. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğrencilerin gençlik merkezlerine ve kamplarımıza daha yoğun ve daha kolay erişimi noktasında imkanlarımızı ortaya koyacağız. Okul ve mahalle kulüpleri çalışmaları başladı. Bu protokolle bunları artıracağız. Spor insanları birleştiren, farklı anlayışa sahip insanların ortak sevinebildiği ve ortak hüznü paylaşabildiği bir olgu ve araç."

GSB ile MEB arasındaki iş birliği protokolüyle, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlanması, sporun tabana yayılması, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, gençlik ve spor alanında hizmet ve faaliyetlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu arada, iki bakanlık arasında imzalanan protokol süresiz olacak.