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Formula 1'de yeni bir dönem mi başlıyor?
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FORMULA 1'DE YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Formula 1'de yeni bir dönem mi başlıyor?

Yarış yönetimi, 2020’den itibaren sıralama turlarına dördüncü bölümü getirmeyi planlıyor. Ancak bazı takımlar bu değişikliğe karşı çıkıyor.

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Otomobil sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'de, 2019 sezonu heyecanı yaşanırken, bir öneri tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yarış yönetimi, 2020 yılında sıralama turlarına dördüncü bölümü eklemeyi planladığını duyurdu.

Planlanan yeni formata göre, Q1, Q2 ve Q3'te dörder pilot elenecek ve Q4'e kalan sekiz pilot pole pozisyonu için mücadele edecek.

Formula 1 yönetiminin bu değişiklik önerisine takımların büyük bölümü karşı çıkarken, buna gerekçe olarak, yeni stratejiler ile farklı sorunların ortaya çıkabileceği gösterildi.

10 takımdan sadece 1'inin tam anlamıyla 'dördüncü bölüm' fikrini desteklediği bildirildi.

Bu formata destek veren takımın ise Renault olduğu iddia edildi.

Formula 1 yönetiminin 'dördüncü bölüm' fikri, lastik sponsoru Pirelli tarafından da destek görmedi.

Geçerli sıralama turları formatının yeterli olduğunu söyleyen firmanın otomobil sporlarından sorumlu patronu Mario Isola, ''Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, doğru şekilde hareket etmeliyiz'' dedi.

 
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