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Galatasaray’da zorunlu rotasyon
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GALATASARAY’DA ZORUNLU ROTASYON

Galatasaray’da zorunlu rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında zorunlu değişikliğe gidiyor. Emre Akbaba, Nagatomo ve Mitroglou'na 11’de şans vermeyi düşünen Terim, Yunus Akgün'den de hazır olmasını istedi.

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Galatasaray'da gözler Spor Toto Süper Lig'in 29'ncu haftasında oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçına çevrildi.

Son 6 haftayı kayıpsız geçirmeyi hedefleyen teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşmada mecburi değişiklikler yapacak.

Karşılaşma öncesinde Semih Kaya ile Sofiane Feghouli’nin sakatlıkları sürüyor. Onyekuru ve Luyindama ise cezalı.

Sol kanatta Emre Akbaba’ya görev vermeyi düşünen Terim, sağ kanat için Yunus Akgün'den hazır olmasını istedi. Cezasını tamamlayan Marcao ise formasına kavuşacak.

Sakatlığını atlatan Yuto Nagatomo’nun da Kayserispor maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Fatih Terim, Martin Linnes'i sağ beke çekip önünde Mariano'ya görev vermeyi de planlıyor.

Forvet hattında da değişikliğe gitmesi beklenen deneyimli teknik adamın, Diagne’nin yerine Kostas Mitroglou’na şanş verebileceği öğrenildi.

 
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