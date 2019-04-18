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Beşiktaş'ta sol bekte kim oynayacak?
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BEŞİKTAŞ'TA SOL BEKTE KİM OYNAYACAK?

Beşiktaş'ta sol bekte kim oynayacak?

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu deplasmanda sol bekte Medel'i oynatmayı düşünüyor.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29’ncu haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesine hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, sol bekte kimi oynatacağını düşünüyor.

Caner Erkin’in cezalı olması, Adriano’nun da henüz takımla birlikte çalışmalara başlamaması, Güneş'i endişelendiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda Medel’i bu bölgede deniyor.

Medel - Dorukhan - Atiba üçlüsünün son haftalardaki futbolundan memnun kalan Şenol Güneş, zorunlu olarak bu bölgede değişikliğe gidecek.

Oğuzhan ve Necip’i orta sahada deneyen Güneş, son antrenmanın ardından kararını verecek.

Karius’un yükselen performansı

Kaleci Karius’un yükselen performansı da teknik heyeti sevindiriyor.

Yediği hatalı goller sonrasında eleştirilere maruz kalan Alman file bekçisi, antrenman temposunu da yükseltti.

Karius’un yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı ise sezon sonunda netlik kazanacak.

 
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