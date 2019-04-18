Beşiktaş'tan yeni sezon hamlesi

Beşiktaş'ın yeni sezon yapılanması devam ediyor.

Yönetim, futbolcularına gelecek tüm teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Quaresma, Medel, Dorukhan ve Vida gibi oyuncuların yurt dışından talipleri bulunsa da henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif yapılmadı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mustafa Pektemek, Tolga Zengin ve Gökhan Töre ile yollar ayrılacak.

Yönetim, Adriano ve Atiba'nın sözleşmelerini ise 1 yıl daha uzatmak istiyor. Son haftalardaki etkili oyunuyla dikkat çeken Kanadalı futbolcunun bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Yıllık, 1 milyon 800 bin euro garanti ücret alan Brezilyalı yıldıza ise mevcut sözleşmesinin altında bir rakam önerilecek.