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Mehmet Altıparmak: "Önümüzde tam 5 final maçı var"
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MEHMET ALTIPARMAK: "ÖNÜMÜZDE TAM 5 FİNAL MAÇI VAR"

Mehmet Altıparmak: "Önümüzde tam 5 final maçı var"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluk yolunda önlerinde 5 final maçının bulunduğunu belirtti.

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Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, Adanaspor karşısında alınan 3 puanın önemli olduğunu ancak bunun daha da değerli olabilmesi için galibiyetlere devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Adanaspor maçını unutup, ligin kalan maçlarına adapte olduklarını anlatan Altıparmak, "Bizim hedefimiz belli. Bu hedef doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Galibiyeti çok büyütmemek lazım. Çünkü önümüzde tam 5 final maçı var." değerlendirmesinde bulundu.

Altıparmak, iyi futbol oynayan, sahaya karakterini yansıtan ve eksikliklerin olmaması nedeniyle alternatifli bir kadroya sahip takım haline geldiklerini aktardı.

"Ben her zaman 'Lige nasıl başladığınız değil, ligi nasıl bitirdiğiniz önemli' derdim. Bu anlamda bu hafta Boluspor ile yapacağımız maç bizim için çok önemli. Rakibin durumu ve hedefleri bu maçın çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Ama iddiamızı sürdürmek için puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah el birliğiyle galibiyetlere devam edip, sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağız."

 
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