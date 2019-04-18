Mehmet Altıparmak: "Önümüzde tam 5 final maçı var"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, Adanaspor karşısında alınan 3 puanın önemli olduğunu ancak bunun daha da değerli olabilmesi için galibiyetlere devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Adanaspor maçını unutup, ligin kalan maçlarına adapte olduklarını anlatan Altıparmak, "Bizim hedefimiz belli. Bu hedef doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Galibiyeti çok büyütmemek lazım. Çünkü önümüzde tam 5 final maçı var." değerlendirmesinde bulundu.
Altıparmak, iyi futbol oynayan, sahaya karakterini yansıtan ve eksikliklerin olmaması nedeniyle alternatifli bir kadroya sahip takım haline geldiklerini aktardı.
"Ben her zaman 'Lige nasıl başladığınız değil, ligi nasıl bitirdiğiniz önemli' derdim. Bu anlamda bu hafta Boluspor ile yapacağımız maç bizim için çok önemli. Rakibin durumu ve hedefleri bu maçın çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Ama iddiamızı sürdürmek için puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah el birliğiyle galibiyetlere devam edip, sezon sonu şampiyonluğa ulaşacağız."
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.