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Eljif Elmas’ın talipleri artıyor
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ELJİF ELMAS’IN TALİPLERİ ARTIYOR

Eljif Elmas’ın talipleri artıyor

Fenerbahçeli Eljif Elmas'a Avrupa kulüplerinin ilgisi artıyor. Genç futbolcu için en ciddi teklif, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den geldi. Yıldız oyuncu, İtalya ve İngiltere kulüplerinin de gündeminde

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Eljif Elmas’ın talipleri artıyor. Makedon futbolcu, özellikle milli takımda gösterdiği etkili oyunla Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Eljif için ilk ciddi teklif Fiorentina’dan geldi.

Sarı lacivertlilerle bir görüşme yapan İtalyan ekibinin yöneticileri, 10 milyon euro’ya kadar çıktı.

Premier Lig takımlarından Tottenham ise bu rakamı biraz daha yukarıya taşıdı. İngiliz temsilcisi, Fenerbahçe'nin 15 milyon euroluk talebi için çeşitli seçenekler sundu.

Fenerbahçe'ye en iyi teklif ise İspanya’dan geldi.

Makedon futbolcuyu bir süredir takip eden Atletico Madrid yetkililerinin, sarı lacivertlilerin kapısını 20 milyon euro’ya yakın bir teklifle çaldığı iddia edildi.

Fenerbahçe yönetimi ise takımda henüz beklenen oyununu sergilemeyen genç futbolcuyu en az bir yıl daha takımda tutmak veya sezon sonunda uygun bir fiyata satmak konusunda kararsız..

Genç futbolcu için gelen teklifleri değerlendiren yönetim, kararını sezon sonunda verecek.

 
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