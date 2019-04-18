Bülent Korkmaz: "Akhisarspor maçı zor geçecek"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta sahalarında oynadıkları Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Chico ile sarı kart cezalısı Amilton ve Diego ile sakatlığı bulunan Doukara'dan yoksun bir şekilde Akhisarspor karşısına çıkacaklarını belirtti.

Korkmaz, sezonun ikinci yarısında hem sakat hem de cezalı oyuncular nedeniyle aynı ilk 11 ile 3-4 maç oynayamadıklarını dile getirdi.

"Şu anda puan olarak güvenilir noktadayız. Altı maçımız kaldı. Bu altı maçtan da alabileceğimiz maksimum puan neyse onu almaya çalışacağız. Ancak, Akhisarspor maçı zor geçecek. Çünkü, bu maç onlar için final gibi gözüküyor. Bunun bizim için avantaj mı dezavantaj mı olduğunu saha içerisinde göreceğiz. Sahada oynanan oyunun başlangıcı ve devamı belirleyecek. Her maça olduğu gibi bu maça da hazırız. Geçen hafta 10 kişi kalmamıza rağmen takım halinde oynamayı başardık. Takım halinde oynadığımız maçları hiç kaybetmedik. Ne zaman oyundan koptuk, o zaman hem sonuç hem de oyun olarak farklı oldu. Bu konu üzerinde çok duruyorum. İnşallah bu hafta da takım halinde oynamaya çalışacağız. Bu bizim için çok önemli. Eksiklerimiz, sakatlarımız, cezalılarımız olmasına rağmen hazırız."

"Akhisarspor maçına yüzde 100 odaklanmamız lazım"

Korkmaz, ligde topladıkları 38 puanla güvenli bir noktaya çıktıklarını, matematiksel olarak her takımın kümede kalma şansının olduğunu söyledi.

Kasımpaşa galibiyetiyle takıma güven geldiğini vurgulayan Korkmaz, "O güveni ve inancı sahada göstermemiz lazım. Bu bizi gevşetmemeli. Daha da konsantrasyonu üst seviyeye çıkarmamız lazım. Akhisarspor maçına yüzde 100 odaklanmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman maçın kazanma şansı bizden yana dönüyor." diye konuştu.

Cüneyt Çakır'a tebrik

Korkmaz, dün gece Manchester City-Tottenham takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasının keyifli, kaliteli ve yüksek tempoda geçtiğini kaydetti.

Karşılaşmada hakemin ön planda olmadığını ancak oyunda etkili olduğunu anlatan Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti. Onu da kutlamak, tebrik etmek gerekir. Muazzam ve müthiş bir maç yönetti. Son dakikalardaki pozisyon, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin doğru kullanıldığında ne kadar olumlu olduğunu gösteriyor. Bizde de doğru şekilde kullanılmalı. Doğru şekilde kullanılınca, hak edene hakkı veriliyor."

Akhisarspor maçı hazırlıkları devam etti

Antalyaspor, Akhisarspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlıların basına kapalı bölümde, Akhisarspor maçının taktik provalarını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Antalyaspor, yarın Akhisar deplasmanına gidecek ve karşılaşma için son antrenmanını burada gerçekleştirdikten sonra maç saatini beklemeye başlayacak. Sakatlığı geçen Salih Dursun antrenmana katılırken, sakatlığı bulunan Doukara ise takımdan ayrı çalıştı.

Öğrencilerden ziyaret

Antalyaspor antrenmanını izleyen Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, futbolcularla ve teknik heyetle fotoğraf çektirdi, baklava ikramında bulundu.

Sinema oyuncusu Coşkun Göğen de takıma ziyarette bulundu ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile sohbet etti. Göğen'in futbolcularla toplu fotoğraf çekimi sırasında neşeli anlar yaşandı.