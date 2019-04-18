Yılport Samsunspor'un şampiyonluk ümidi azaldı

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikten sonra koydukları hedefin 3 puan gerisine düştüklerini belirtti.

Yılport Samsunspor'un mücadeleden ziyade topa yatkınlığı fazla futbolculardan kurulu olduğuna işaret eden Taşdemir, "Dolayısıyla mücadele ve agresif yetenekten uzak bir takımız. Böyle bir takımdan da sadece saldırganlık, atlama, zıplama beklemek hayalcilik olur. Biz geldiğimiz günden beri yapmaya çalıştığımız şey, bu yetenekli oyuncu grubumuzu bir nebze de olsa mücadeleye katmaktı." dedi.

"İkili ve üçlü averajımız kötü"

Taşdemir, takımın şampiyon olma ümidinin bu hafta Keçiörengücü'nün maçına bağlı olduğunu vurguladı.

"Keçiörengücü, Sarıyer ve Hacettepe maçlarında aldığımız beraberlikler bizi şampiyonluktan uzaklaştırdı. Çünkü ikili ve üçlü averajımız kötü. Keçiörengücü bu hafta kazanırsa, bizim birinci olarak çıkma şansımız hemen hemen bitiyor. Keçiörengücü ve Sarıyer maçlarının ikinci yarıları bizi çok üzdü. Hacettepe maçında da ilk yarı çok kötü oynadık. İkinci yarı tam her şeyi toparladık, maçı kazandık derken son dakikada talihsiz bir gol yedik. Yani şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdürüp sürdüremeyeceğimizi, bu hafta Keçiörengücü-Hacettepe maçının skoru belirler."

"İşimiz biraz daha zorlaştı"

Taşdemir, mental olarak play-off'lara hazırlandıklarını dile getirdi.

"Şampiyonluğu son hafta kaybeden takımların hiçbirinin play-off'lardan çıktığını görmedim. Play-off'lara mental olarak hazırlanan takımlar daha başarılı oluyor. Her şey halen bizim elimizde. İşimiz biraz daha zorlaştı. Belki 5 maç daha fazla oynayacağız. Play-off'lar daha zordur. Belki biz zoru seviyoruzdur. İlk 5 içerisindeki takımları yenemedik ama Kastamonuspor hariç diğer takımlara da yenilmedik. Sarıyer ve Sakaryaspor ile berabere kaldık. Bunların içerisinde gol atmadığımız takım da yok. Biraz olumlu yönden bakalım. Çünkü önümüzde play-off var. Her şey yine bizim elimizdedir."