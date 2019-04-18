Ankaragücü, Açıkgöz ve Çakır ailesine desteği sağladı

Antalyaspor deplasmanı dönüşü, elim bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman iki canımız, Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır ile ilgili MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu tarafından alınan maddi destek kararı bugün itibari ile yerine getirildi.

MKE Ankaragücü Kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi.

"Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine verilen söz tutulmuş ve Eren Açıkgöz kardeşimizin ailesine 200 Bin TL, Mert Turgut Çakır kardeşimizin ailesine 200 Bin TL olmak üzere toplamda 400 Bin TL kulübümüz tarafından maddi destek sağlanmıştır.

Kulübümüz adına yapmış olduğumuz bu maddi desteğin yanı sıra ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da her iki ailemizin hesabına 100’er Bin TL toplamda 200 Bin TL maddi destek yardımı yapılacaktır.

Kulübümüzün yapmış olduğu destek ve TFF tarafından yapılacak maddi destek ile birlikte her bir ailemizin hesabına 300 Bin TL geçmiş olacaktır.

Bundan sonraki süreçte de Yönetim Kurulumuz tarafından ailelerimize desteklerimiz devam edecektir."

MKE Ankaragücü Spor Kulübü