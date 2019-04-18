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Ankaragücü, Açıkgöz ve Çakır ailesine desteği sağladı
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ANKARAGÜCÜ, AÇIKGÖZ VE ÇAKIR AİLESİNE DESTEĞİ SAĞLADI

Ankaragücü, Açıkgöz ve Çakır ailesine desteği sağladı

Trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman iki canımız, Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır ile ilgili Ankaragücü Yönetim Kurulu tarafından alınan maddi destek kararı bugün itibari ile yerine getirildi

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Antalyaspor deplasmanı dönüşü, elim bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman iki canımız, Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır ile ilgili MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu tarafından alınan maddi destek kararı bugün itibari ile yerine getirildi.

MKE Ankaragücü Kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi.

"Vefat eden kardeşlerimizin ailelerine verilen söz tutulmuş ve Eren Açıkgöz kardeşimizin ailesine 200 Bin TL, Mert Turgut Çakır kardeşimizin ailesine 200 Bin TL olmak üzere toplamda 400 Bin TL kulübümüz tarafından maddi destek sağlanmıştır.

Kulübümüz adına yapmış olduğumuz bu maddi desteğin yanı sıra ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da her iki ailemizin hesabına 100’er Bin TL toplamda 200 Bin TL maddi destek yardımı yapılacaktır.

Kulübümüzün yapmış olduğu destek ve TFF tarafından yapılacak maddi destek ile birlikte her bir ailemizin hesabına 300 Bin TL geçmiş olacaktır.

Bundan sonraki süreçte de Yönetim Kurulumuz tarafından ailelerimize desteklerimiz devam edecektir."

MKE Ankaragücü Spor Kulübü

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3
Usta
18 Nisan 201921:32
Başkan sözünü tuttu helal sana yalnız spor programlarında Ankarguclulugunu bazılarının suratına tokat gibi çalan efsane kaptanımız Erman Torogluna lütfen bir değil üç beş tane Ankaragucu bayrağı gönderin.gecen gün bir alışveriş magzasida yine efsane futbolcumuz kaptanımız Ihsan la karşılaştık kucaklaştı kendisi de çok memnun oldu bir anda bolu stadı gözümde canlandı uçan futbolcularımın bir tanesidedeli lakaplı aslan yürekli Boşandı yalnız kulüp eski futbolcuların buluşup hasret gidereceğiz bir lokalin eksikligini konuştuk mutlaka olmaması gerekir büyük camia olmak bunu da gerektirir lütfen Mehmet başkan...
2
Usta
18 Nisan 201921:18
Başkan so
1
Alemin Kralı
18 Nisan 201919:25
Yönetimi İstifaya davet edenlere gereken cevap verilmiştir. Başka ANKARAGÜCÜ yok takıma destek olun bu günlere getiren yönetime bence sahip çıkmaya devam edin.
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