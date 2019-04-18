29. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftası Cuma günü Kasımpaşa ile Bursaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.
29. hafta maçlarının programı ve hakemler şöyle:
19 NİSAN 2019 CUMA
20:30 Kasımpaşa - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
20 NİSAN 2019 CUMARTESİ
16:00 Trabzonspor - Yeni Malatyspor (Zorbay Küçük)
16:00 Akhisarspor - Antalyaspor (Bülent Yıldırım)
19:00 Göztepe - BB Erzurumspor (Cüneyt Çakır)
19:00 Galatasaray - Kayserispor (Arda Kardeşler)
21 NİSAN 2019 PAZAR
13:30 Ankaragücü - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)
16:00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor (Hüseyin Göçek)
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Suat Arslanboğa)
22 NİSAN 2019 PAZARTESİ
20:00 DG Sivasspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)
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