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29. haftanın hakemleri açıklandı
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29. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

29. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 29. haftada da yine birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 29. haftası Cuma günü Kasımpaşa ile Bursaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

29. hafta maçlarının programı ve hakemler şöyle:

19 NİSAN 2019 CUMA

20:30 Kasımpaşa - Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

20 NİSAN 2019 CUMARTESİ

16:00 Trabzonspor - Yeni Malatyspor (Zorbay Küçük)

16:00 Akhisarspor - Antalyaspor (Bülent Yıldırım)

19:00 Göztepe - BB Erzurumspor (Cüneyt Çakır)

19:00 Galatasaray - Kayserispor (Arda Kardeşler)

21 NİSAN 2019 PAZAR

13:30 Ankaragücü - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)

16:00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor (Hüseyin Göçek)

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Suat Arslanboğa)

22 NİSAN 2019 PAZARTESİ

20:00 DG Sivasspor - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

 
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