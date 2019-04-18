Bucaspor amatörün eşiğinde

1984-1985 sezonundan itibaren profesyonel liglerde yer alan ve 1989-1990'da 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Bucaspor, 2009-2010'da 1. Lig'den Süper Lig'e çıktı. İlk defa mücadele ettiği Süper Lig'de sadece 1 sezon yer alan sarı-lacivertli ekip, 1. Lig'e geriledi.

2010-2011'de profesyonel lig tarihinde ilk kez küme düşen Bucaspor, 2014-2015'te 1. Lig'e, 2017-2018'de ise 2. Lig'e veda etti.

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta genç bir kadroyla ekonomik sıkıntılarla mücadele veren Bucaspor, son 3 haftaya 27 puanla son sırada girdi. Düşme hattının hemen üzerindeki Fatsa Belediyespor'un 4 puan gerisinde yer alan Bucaspor, bu haftaki sonuçlara göre ligden düşebilir.

Sarı-lacivertli ekip, cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakada 21 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Yeni Buca Stadı'nda Gölcükspor'u konuk edecek.

Şimdiye kadar liglere veda edenler

2018-2019 sezonunda, daha önce Süper Lig'de yer alan ekiplerden 1. Lig'de Kardemir Karabükspor'un, 2. Lig'de Gaziantepspor ile Manisaspor bir alt lige düşmesi kesinleşti.

Küme düşmeme mücadeleleri

Profesyonel liglerin bitimine az hafta kala Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yanı sıra Akhisarspor ile Göztepe son 6 haftaya küme düşme hattında girdi.

1. Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor'un yanı sıra daha önce Süper Lig'de mücadele eden Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, Tokatspor ve Konya Anadolu Selçukspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta ise düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ve Manisaspor'un yanı sıra Bayrampaşa küme düşme hattında bulunuyor.

İki takımın lige veda edeceği TFF 3. Lig 1. Grup'tan düşmesi kesinleşen Körfez Spor Kulübünün yanı sıra Büyükçekmece Tepecikspor averajla küme düşme barajında yer alıyor. 2. Grup'a veda eden Bergama Belediyespor'un dışında Alibeyköyspor ile Adıyaman 1954, 3. Grup'ta ise Bucaspor, Bağcılarspor ve Cizrespor son haftalara küme düşme hattında giriyor.

Süper Lig'den amatöre

Bugüne kadar 71 farklı ekibin mücadele ettiği Süper Lig'de bu takımlardan 23'ü amatöre kadar geriledi.

Süper Lig'de yer alan ekiplerden Göztepe, Vefa, Kayseri Erciyesspor, Zonguldakspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu Şekerspor, İzmirspor, Feriköy, Beykoz, Zeytinburnuspor, Aydınspor, Bakırköyspor, Adalet, Akçaabat Sebatspor, Beyoğluspor, Yeşildirek, Yozgatspor, Siirtspor, Vanspor ve Kırıkkalespor amatöre düşmüştü.