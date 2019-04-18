TFF 2. Lig'de son 3 hafta heyecanı

Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de gruplarını lider bitirecek ekipler, doğrudan 1. Lig'e yükselecek. Lideri takip eden dörder takım play-off oynarken, son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 3. Lig'e düşecek.

Play-off'tan bir takımın daha 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip, play-off finalinde karşılaşacak.

Kırmızı Grup'ta avantaj Menemen Belediyespor'da

Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya 64 puanla takipçisi Fatih Karagümrük'ün 5 puan önünde giren Menemen Belediyespor, 32. haftada alınacak sonuçlara göre bir üst lige çıkmayı garantileyebilir. Bandırmaspor Baltok'la deplasmanda karşılaşacak İzmir temsilcisi, rakibini yenip takipçileri Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor'un puan kaybetmesi halinde bitime 2 hafta kala adını 1. Lig'e yazdıracak.

Grupta 59 puanlı Fatih Karagümrük, 58 puana sahip Tuzlaspor, 56 puanlı Manisa Büyükşehir Belediyespor ve 54 puana ulaşan Şanlıurfaspor, play-off barajında yer alıyor. Şanlıurfaspor'u 5 puan geriden 49 puanla Etimesgut Belediyespor izliyor.

Kırmızı Grup'ta son 3 haftaya 21 puanı bulunan Darıca Gençlerbirliği, 27 puanlı Tokatspor ve 28 puana sahip Konya Anadolu Selçukspor, düşme hattında girdi. 32'nci haftada Konya Anadolu Selçukspor'a konuk olacak Darıca Gençlerbirliği, olası puan kaybı halinde lige veda edecek.

Beyaz Grup'ta hesaplar karışık

Zirve mücadelesinin büyük heyecanla devam ettiği Beyaz Grup'ta play-off oynamayı garantileyen 5 ekibin de liderlik şansı bulunuyor.

Son 3 haftaya 67'şer puanla giren Kastamonuspor 1966 ve Keçiörengücü arasındaki puan eşitliğinin devam etmesi ve rakiplerine geçilmemeleri halinde şampiyonu genel averaj belirleyecek. Ligde kendi aralarındaki iki maç da berabere tamamlanan Kastamonuspor 1966'nın 38, Keçiörengücü'nün ise 34 averajı var.

Bu iki ekibi 65 puanlı Sakaryaspor ile 64'er puana sahip Yılport Samsunspor ve Sarıyer takip ediyor. 49 puanlı 6. sıradaki Amed Sportif Faaliyetler'in play-off şansı yok.

Gaziantepspor ve Manisaspor'un küme düşmesinin kesinleştiği grupta 27'şer puanlı Ankara Demirspor ve Bayrampaşa ile 31 puana sahip Hacettepe, son 3 haftaya dezavantajlı girdi.

Maç programı

Tüm maçların 21 Nisan Pazar günü saat 15.30'da başlayacağı 32. haftanın programı ve puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

Konya Anadolu Selçukspor-Darıca Gençlerbirliği

Etimesgut Belediyespor-Kahramanmaraşspor

Bandırmaspor Baltok-Menemen Belediyespor

Tarsus İdmanyurdu-Fatih Karagümrük

BAK Spor-Sivas Belediyespor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fethiyespor

Pendikspor-Tuzlaspor

Şanlıurfaspor-Tokatspor

Zonguldak Kömürspor-Kırklarelispor

Beyaz Grup

Bayrampaşa-Manisaspor

Niğde Anadolu Futbol Kulübü-Sarıyer

İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler

Kastamonuspor 1966-Sakaryaspor

Yılport Samsunspor-UTAŞ Uşakspor

Eyüpspor-Ankara Demirspor

Keçiörengücü-Hacettepe