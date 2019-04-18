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Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor
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SPOR TOTO 1. LİG'DE 30. HAFTANIN PERDESİ AÇILIYOR

Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın perdesi, 19 Nisan Cuma günü yapılacak Birevim Elazığspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.

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Spor Toto 1. Lig'de 30. haftanın açılış maçında yarın Birevim Elazığspor, Osmanlıspor'u konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

19 Nisan Cuma:

19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)

20 Nisan Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk)

14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi)

19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

21 Nisan Pazar:

14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)

16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk)

16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer)

19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Nisan Pazartesi:

19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk)

 
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