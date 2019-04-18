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Süper Lig'de 29. haftanın programı
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SÜPER LİG'DE 29. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 29. haftanın programı

Süper Lig'de 29. haftada da yine birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 29. haftası Cuma günü Kasımpaşa ile Bursaspor arasında oynanacak maçla başlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

29. hafta maçlarının programı şöyle:

Cuma: 

20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Nisan Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

21 Nisan Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Eryaman)
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

 
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