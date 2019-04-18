﻿
Liverpool şovla yarı finalde
﻿
Site İçi Arama
﻿

LİVERPOOL ŞOVLA YARI FİNALDE

Liverpool şovla yarı finalde

Liverpool, ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Porto'yu deplasmanda da 4-1 yendi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

211 Okunma

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında Porto evinde Liverpool'u konuk etti.

Drago Stadı'nda oynanan maçtan Liverpool 4-1 galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Sadio Mane, 65. dakikada Mohammed Salah, 77. dakikada Roberto Firmino ve 84. dakikada Virgil van Dijk attı.

Porto'nun tek golü 68. dakikada Eder Militao'dan geldi.

İngiliz ekibi Liverpool, yarı finalde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

 
ETİKETLER
5
Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a ziyaret
1
Ankaragücü'nün oyunu gelişti, En'leri arttı
2
Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu sorunsalı
Hikmet Karaman: "Beklenmedik bir sonuç oldu"
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
A Milliler, Yunanistan'ı ikinci kez yıktı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿