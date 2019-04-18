Liverpool şovla yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında Porto evinde Liverpool'u konuk etti.
Drago Stadı'nda oynanan maçtan Liverpool 4-1 galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Sadio Mane, 65. dakikada Mohammed Salah, 77. dakikada Roberto Firmino ve 84. dakikada Virgil van Dijk attı.
Porto'nun tek golü 68. dakikada Eder Militao'dan geldi.
İngiliz ekibi Liverpool, yarı finalde İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.