Gol düellosundan Tottenham çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final rövanş maçında Manchester City sahasında Tottenham Hotspur'u ağırladı.

İlk maçı evinde 1-0 kazanan Tottenham Hotspur, deplasmanda M. City'e 4-3 yenilmesine rağmen yarı finale yükselen takım oldu.

Karşılaşmanın 4. dakikasında ev sahibi takım Sterling ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından Heung-Min Son'un 7 ve 10. dakikalarda attığı gollerle konuk ekip skoru 2-1'e getirdi. 11. dakikada ise Manchester City'den Bernardo Silva beraberliği sağladı.

21'de Sterling kendisinin 2, takımının 3. golünü attı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 59. dakikasında bu kez Agüero sahneye çıktı ve skoru 4-2'ye getirdi. Tottenham için işler kötü giderken 73'te Llorente takımına turu getiren golü attı: 4-3.

Böylece Tottenham Hotspur yarı finalde Juventus'u kupanın dışına iten Ajax ile eşleşti.