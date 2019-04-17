﻿
Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a ziyaret
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDEN MANSUR YAVAŞ'A ZİYARET

Ankaragücü'nden Mansur Yavaş'a ziyaret

Spor Toto Süper Lig ekibi Ankaragücü, 31 Mart seçimlerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'a yeni görevi için ziyarette bulundu.

904 Okunma

İşte Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Başkanımız Mehmet Yiğiner ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ankaragücü benim için çok değerlidir. Şimdiden çalışmalarımızı yapmamız gerekiyor. Gerek altyapı gerek ise gelecek sezon planlamasına başlamalıyız. Ligde kalan 6 haftada alınacak puanlar ligde konumumuzu yukarılara taşıyacaktır' ifadelerini kullandı.

Kalıcı yatırımların, projelerin olmasını gerektiğini belirten Yavaş, 'Ankaragücü Yönetim Kurulumuz ile projeler üreteceğiz. Şehrimizin gözbebeği için çalışmalara başlamamız gerekiyor. Alınan galibiyetlerde çok mutlu oluyoruz' dedi.

"YAVAŞ'IN ANKARAGÜCÜ SEVGİSİNİ BİLİYORUZ"

Ankara halkının Ankaragücü ile iç içe olması şehir için çok pozitif bir durum olduğunu belirten Başkanımız Mehmet Yiğiner, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın Ankaragücü sevgisini biliyoruz. Şehrimizde sinerjiyi yakalayarak takımımızı hep beraber yukarılara taşımalıyız. Sayın Mansur Yavaş, gerek projeleri gerek destekleri ile bu sinerjide büyük rol alacaktır" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Başkan Yardımcımız Metin Akyüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a futbolcularımızın imzaladığı 06 numara 'Mansur Yavaş' yazılı forma, sarı lacivert özel yapım tespih ve çiçek takdim etti.

1
Ankaragücü'nün oyunu gelişti, En'leri arttı
Hikmet Karaman: "Beklenmedik bir sonuç oldu"
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
4
Kayserispor-Ankaragücü maçının ardından
9
Mustafa Kaplan: "Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u yendik"
Ankaragücü'nün Kayseri vurgunu: 0-2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Eniste
17 Nisan 201915:41
Mehmet Yiginer atıp tutan balık hafızalı zatlar Bu Mehmet Yiginer değilydi takımı uçurumun kenarından çekip alan yüz milyonun üzerinde borç batağında çaresiz bir şekilde çırpınan takıma can vere altı yıl içerisinde iki kez şampiyon yapıp adını sizin değil Ankaragucu tarihine altın harflerle yazdıran Mehmet Yiginer değil miydi Ankaragucu için dilenciye benzetilen ancak kulübe kazandırdığı imkanlarla takımı süper ligde kalıcı olması ı sağlayan Mehmet Yiginer değil miydi neyi peşin peşindesiniz Mehmet gitsin CemelAydinmi gelsin derdiniz ne açıkça soyleyin
﻿