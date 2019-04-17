Matthijs Torino'yu susturdu!

Real Madrid'den sonra Juventus'u da eleyen Ajax, 1996/97 sezonundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı final oynayacak.
Çeyrek final ilk maçında yıldızlar topluluğu Juventus ile evinde 1-1 berabere kalan Hollanda ekibi, rövanş maçında sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Juventus'un tek golü 28. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Ajax, 34. dakikada Donny van de Beek'in golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı. Hollanda ekibine turu getiren golü 68. dakikada 19 yaşındaki kaptan Matthijs de Ligtt kaydetti.
Yarı finalde Ajax, Tottenham-Manchester City eşleşmesini kazanan tarafla oynayacak.
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