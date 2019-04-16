Ankaragücü'nün oyunu gelişti, En'leri arttı

Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda gösterdiği performansla grafiğini yükselten Ankaragücü, Mustafa Kaplan döneminde aldığı puanlarla rahat bir nefes aldı.

Mustafa Kaplan’ın takımın başına geçmesinin ardından 15 puan toplayan Başkent ekibi, Kasımpaşa’yı 3-0, BB Erzurumspor’u 2-1, Antalyaspor’u 4-2 ve Kayserispor’u 2-0 yenerken Akhisarspor, Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Ankaragücü, bu dönemde sadece Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-1’lik yenilgiyle döndü.

Son 8 haftada aldığı başarılı sonuçlarla puanını 35’e çıkaran sarı-lacivertli takımda, oyuncuların yükselen performansları, grafikleri ve istatistikleri dikkat çekiyor.

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Tyler Boyd’dan 8 gole katkı

Devre arasında Portekiz’in Vitória Guimarães SC takımından kiralık olarak Ankaragücü’ne transfer edilen Tyler Boyd, sarı-lacivertli forma ile ortaya koyduğu performansla Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok kulübün dikkatini çekti.

Yeni Zelandalı yıldız oyuncu Boyd, Ankaragücü forması ile 9 maçta oynayıp 4 gol, 4 asist ile 8 gole katkı yaptı.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, daha önce Yeni Zelanda Milli Takımı’nda 5 kez forma giydi.

Ankaragücü’nde goller attı, Jamaika’da duyuldu

Mustafa Kaplan’ın transfer raporu doğrultusunda Avusturya’nın Wolfsberger AC ekibinden transfer edilen Dever Akeem Orgill, sarı-lacivertli takıma gelir gelmez gösterdiği olumlu grafik ile taraftarların sevgilisi oldu.

29 yaşındaki forvet oyuncusu Orgill, Başkent ekibinde 8 maça çıkıp 6 gol attı ve yanında 1 asist yapmayı da ihmal etmedi.

Jamaikalı golcü oyuncu Orgill, Ankaragücü’nde oynadığı futbolla yeniden Milli takımına çağrıldı ve bu sayede Jamaika Milli Takıma ile çıktığı maç sayısını 12’ye çıkardı.

Kitsiou’dan başarılı oyun ve 2 asist

Sarı-lacivertli takımın devre arasında Yunanistan’ın PAOK takımında kiralık olarak bünyesine kattığı Stelios Kitsiou, Ankaragücü’nde oynadığı etkileyici oyun ile son 8 haftada alınan 15 puanda ciddi katkı yaptı.

Sağ bek mevkisinde görev alan Kitsiou, defanstaki akıllı hamlelerinin yanında yaptığı bindirmeler sonucunda da 2 asiste imza attı.

26 yaşındaki Yunanlı sağ bek, sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nün son 9 maçında da tam dakika süre aldı.

Ankaragücü’nün yükselen değeri: Altay Bayındır

Ankaragücü’nün altyapısından çıkan genç eldiven Altay Bayındır, oynadığı her maçta ortaya koyduğu başarılı kaleci performansı ile izleyenleri mest etmeye devam ediyor.

21 yaşındaki Altay, bu sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig’de 14 maça çıkıp 1260 dakika süre aldı.

Gelecek aylarda açıklanacak A Milli Takımın kadrosuna çağrılmasına kesin gözüyle bakılan Altay Bayındır, daha önce U21 takımında 4, U20 takımında 2, U19 ve U17 takımında 1 kez görev almıştı.

Kaptan Sedat, 50. maçına çıktı

Ankaragücü’nün 2017-18 sezonu öncesi transfer ettiği 1981 doğumlu Sedat Ağçay, sarı-lacivertli forma ile orta saha bölgesinde gösterdiği özverili performansı ile yıllara meydana okuyor.

Aynı zamanda takımın kaptanı olan 38 yaşındaki Sedat Ağçay, 2-0 kazanılan Kayserispor maçında da forma giyerek başkent ekibi ile 50. maçına çıkmış oldu.

Mustafa Kaplan’ın en çok güvendiği isimlerden biri olan Kaptan Sedat, bu sezon sarı-lacivertli forma ile Süper Lig’de 18 maça çıkıp 1088 dakika süre aldı.

En çok süre alan: Tiago Pinto

Ankaragücü’nün sezon başında Osmanlıspor’dan transfer ettiği Portekizli oyuncu Tiago Pinto, bu sezon takımı ile 23 maça çıkıp 1980 dakika süre alarak başkent ekibinde 28 maç itibariyle en çok oynayan isim oldu. 31 yaşındaki başarılı sol bek oyuncusu Pinto, defansta yaptığı başarılı müdahalelerle takımını her an zinde tutan oyuncular arasında yer aldı. Portekizli sol bek, bu sezon Ankaragücü forması ile 1 gole de imza attı.

En çok maça çıkan oyuncu: İlhan Parlak

2017-18 sezonu başından beri Ankaragücü’nde kadrosunda bulunan İlhan Parlak, bu sezon oynadığı kritik maçlarda takımına ciddi katkılar verdi.

32 yaşındaki forvet oyuncusu İlhan Parlak, bu sezon Ankaragücü forması ile Süper Lig’de 25 maça çıkarak takımda en çok müsabakada oynayan isim oldu. Bu sezon Süper Lig’de 1354 dakika süre alan İlhan Parlak, 3 gol atıp 2 asist yaptı.

En çok kadroda bulunan: Korcan Çelikay

Ankaragücü’nün 32 yaşındaki kalecisi Korcan Çelikay, Başkent ekibinde 28 maç ile takımında en çok kadroya giren isim oldu. Tecrübeli file bekçisi Korcan, bu sezon Süper Lig maçlarında 6 maça çıkıp 540 dakika süre aldı.