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Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu sorunsalı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE CEZALI OYUNCU SORUNSALI

Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu sorunsalı

Gençlerbirliği'nde son haftalarda baş gösteren cezalı oyuncu sorunsalı, İstanbulspor maçında da devam edecek.

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Spor Toto 1. Lig’de 10 haftanın ardından liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği’nde bu başarının mutluluğu yaşanıyor.

Ligin bitmesine 5 hafta kala 61 puana ulaşan Başkent ekibi, en yakın rakibi Denizlispor’un 2 puan önünde bulunurken, ligin 3. sırasında yer alan Hatayspor’a ise 7 puan fark atarak Süper Lig yolunda önemli bir avantajı eline geçirdi.

Gençlerbirliği, Süper Lige adım adım yaklaşırken, son haftalarda gördüğü kırmızı ve sarı kartlar nedeniyle her hafta farklı kadrolarla maça çıktı ve bunun önüne Balıkesirspor maçında da geçemedi.

Kırmızı-Karalı takımın, Eryaman Stadyumu’nda 1-0 kazandığı bu karşılaşmada da Ahmet Oğuz gördüğü kırmızı kart, Jailton ve Yasin Pehlivan ise sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için İstanbulspor karşısında formaya giyemeyecek.  

Sarı kart cezalarını Balıkesirspor maçında tamamlayan Luccas Claro, Mert Yıldırım, Alper Uludağ ve Bekir Yılmaz ise İstanbul ekibi karşısında forma giyebilecek.

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2
Fevzi
16 Nisan 201919:58
Gençlerbirliği şampiyon inşaAllah hacettepe mizde ligde kalır inşaAllah
1
Genç
16 Nisan 201919:54
yasin yerine berat, jailton yerine cosmin matei, ahmet oğuz yerine ardem.
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