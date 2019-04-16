Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu sorunsalı

Spor Toto 1. Lig’de 10 haftanın ardından liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği’nde bu başarının mutluluğu yaşanıyor.

Ligin bitmesine 5 hafta kala 61 puana ulaşan Başkent ekibi, en yakın rakibi Denizlispor’un 2 puan önünde bulunurken, ligin 3. sırasında yer alan Hatayspor’a ise 7 puan fark atarak Süper Lig yolunda önemli bir avantajı eline geçirdi.

Gençlerbirliği, Süper Lige adım adım yaklaşırken, son haftalarda gördüğü kırmızı ve sarı kartlar nedeniyle her hafta farklı kadrolarla maça çıktı ve bunun önüne Balıkesirspor maçında da geçemedi.

Kırmızı-Karalı takımın, Eryaman Stadyumu’nda 1-0 kazandığı bu karşılaşmada da Ahmet Oğuz gördüğü kırmızı kart, Jailton ve Yasin Pehlivan ise sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için İstanbulspor karşısında formaya giyemeyecek.

Sarı kart cezalarını Balıkesirspor maçında tamamlayan Luccas Claro, Mert Yıldırım, Alper Uludağ ve Bekir Yılmaz ise İstanbul ekibi karşısında forma giyebilecek.