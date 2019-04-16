Banvit ve Bandırma Kırmızı'ya sponsor şoku

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin Balıkesir'deki tek temsilcisi olan Banvit'in kurulduğu günden bu yana sponsoru konumunda bulunan Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. yeni sezon sponsorluk sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladı.
Merkezi Bandırma'da bulunan ve kurulduğu günden bu yana kulübe adını veren sponsor firma Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yaptığı açıklamada Banvit Basketbol ve Bandırma Kırmızı takımlarına 2019-2020 sezonu itibarıyla sponsor olmayacağını açıkladı.
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada, "Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ olarak, Banvit Basketbol Sportif A.Ş. ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. ile olan Reklam, Tanıtım ve Lisans Sözleşmelerini (anılan sözleşmelerden doğan haklarımız kapsamında) 2019-2020 sezonu itibariyle yenilemeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
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