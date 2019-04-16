Juventus'un Ronaldo-Felix planı

Yeni futbol yıldızı Joao Felix Benfica’da forma giyiyor. Bu sezon çıktığı 37 maçta 16 gol ve 9 asistle oynayan genç orta saha, milli takıma da davet edildi. Performansıyla büyük beğeni kazanan Joao Felix için şimdiden dünya devleri sırada.
Benfica, Felix için kapıyı 120 milyon Euro’dan açıyor. Genç yıldızın menajeri birçok Portekizli yıldızın ve Ronaldo’nun da menajerliğini yapan Jorge Mendes.
Son gelen haberlere göre Juventus da Joao Felix’i kadrosuna katmak ve Ronaldo ile birlikte oynatmak istiyor. Felix ile Bayern Münih, Real Madrid ve Manchester United da ilgileniyor.
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