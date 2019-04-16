Hagi yeniden Avrupa yolcusu

Futbol efsanesi, eski Galatasaraylı Gheorghe Hagi’nin oğlu Ianis yetenekli bir futbolcu. İspanyollar onun için Romanya’nın Xavi’si diye yazıyor.

Ülkesinin önde gelen takımlarından Viitorul’da forma giyen Ianis bu sezon çok iyi bir form grafiği yakaladı ve şimdiden birçok kulübün transfer listesine girdi.

Menajerliğini babasının yaptığı Ianis’i Sevilla, Anderlecht, Ajax ve Standart Liege renklerine bağlamak istiyor.



Hagi, 20 yaşındaki oğlu Ianis’in gelecekte çok daha iyi bir futbolcu olacağına inanıyor, oğlunun yetenekli ve karakterli olduğunu söylüyor.

Ianis Hagi, iki yıllık Fiorentina macerasının ardından Vitorul’a dönmüştü. Milli takımda da forma giyen İstanbul doğumlu Ianis’in adı sık sık Galatasaray ile de anılmıştı.