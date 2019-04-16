﻿
Galatasaray'ın Diagne planı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'IN DİAGNE PLANI

Galatasaray'ın Diagne planı

Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne ile ilgili kararını sezon sonunda gelecek tekliflere göre verecek.

331 Okunma

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon euro’ya transfer ettiği Mbaye Diagne beklentileri karşılayamadı.

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in de memnun olmadığı golcü futbolcuyu sezon sonunda gelecek tekliflere göre satmayı planlıyor.

Kasımpaşa'da 17 maçta 20 kez fileleri havalandıran Mbaye Diagne, Sarı Kırmızılı forma altında oynadığı maçlarda etkili bir futbol ortaya koyamadı.

Ligde 7 maça çıkan Senegalli forvet, 6 gol atmasına rağmen bu gollerin 4'ünün penaltıdan olması ve zaman zaman da taraftarlarla sorun yaşaması teknik heyetin beklentilerinin altında kalmasına neden oldu.

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 26 gol ile krallık yarışında da zirvede yer alıyor.

Diagne sezon sonuna kadar 4 gol daha atarsa Bafetimbi Gomis'in rekorunu kıracak ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının sahibi olacak.

Galatasaray ile 4 buçuk yıllık sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, yıllık yaklaşık 2 milyon 350 bin Euro kazanacak.

 
ETİKETLER #Galatasaray
Fenerbahçe'den Galatasaray'a mahkeme yanıtı
Galatasaray'dan Semih Özsoy'a yanıt
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Futbolseverler Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gole hasret
Beraberliğe abone
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿