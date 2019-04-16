Galatasaray'ın Diagne planı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon euro’ya transfer ettiği Mbaye Diagne beklentileri karşılayamadı.

Yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in de memnun olmadığı golcü futbolcuyu sezon sonunda gelecek tekliflere göre satmayı planlıyor.

Kasımpaşa'da 17 maçta 20 kez fileleri havalandıran Mbaye Diagne, Sarı Kırmızılı forma altında oynadığı maçlarda etkili bir futbol ortaya koyamadı.

Ligde 7 maça çıkan Senegalli forvet, 6 gol atmasına rağmen bu gollerin 4'ünün penaltıdan olması ve zaman zaman da taraftarlarla sorun yaşaması teknik heyetin beklentilerinin altında kalmasına neden oldu.

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 26 gol ile krallık yarışında da zirvede yer alıyor.

Diagne sezon sonuna kadar 4 gol daha atarsa Bafetimbi Gomis'in rekorunu kıracak ve Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının sahibi olacak.

Galatasaray ile 4 buçuk yıllık sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, yıllık yaklaşık 2 milyon 350 bin Euro kazanacak.