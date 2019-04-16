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TFF kurulları taşınıyor
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TFF KURULLARI TAŞINIYOR

TFF kurulları taşınıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beylerbeyi Tesisleri yarın açılacak.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, tesisin açılış töreni yarın saat 13.00'te yapılacak.

Tesiste, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu yer alacak.

 
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