Diyadin-Kalpar-Özat-Kılıç-?

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında küme düşmeyi haftalar önce garantileyen Kardemir Karabükspor'a konuk olan ve rakibi ile golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılarda yönetim, teknik direktör Kemal Kılıç ile yolları ayırma kararı almıştı.

Kılıç, Karadeniz temsilcisinde bu sezon görev yapan dördüncü teknik adam oldu.

Diyadin ile hızlı giriş

Sezona teknik direktör Metin Diyadin ile hızlı giriş yapan yeşil-beyazlılar, ilk üç maçını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Dördüncü haftada deplasmanda 2-0'lık Ümraniyespor yenilgisiyle düşüşe geçen Giresunspor'da, yönetim kurulu 7'nci haftadaki Adanaspor mağlubiyeti sonrası Diyadin ile yollarını ayırdı.

9'uncu haftada Kalpar göreve geldi

Metin Diyadin'in ardından Karadeniz temsilcisinde takımın başına Hüseyin Kalpar getirildi. 9'uncu haftada göreve başlayan deneyimli isim de bir türlü istenilen başarıyı yakalayamadı.

Kalpar yönetiminde dokuz karşılaşmaya çıkan yeşil-beyazlılar, sadece kendi evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor'u mağlup etmeyi başardı. Giresunspor, bu süreçte sahadan 5 kez mağlup ayrılırken 3 maçta ise berabere kaldı.

Ümit Özat sadece üç hafta

Hüseyin Kalpar ile de umduğu başarıları yakalamayan Giresunspor'da, 27 Aralık 2018'de yapılan olağan genel kurulda göreve gelen Sacit Ali Eren başkanlığındaki yönetim kurulu, devre arasında Kalpar ile yollarını ayırdı.

Yönetim, bu sezon teknik direktörlüğe üçüncü isim olan Ümit Özat'ı getirdi. 7 Ocak'ta bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Özat da bekleneni veremedi.

Devre arası transfer döneminde 12 oyuncu takviyesi yapan ve ikinci devreye iddialı girmek isteyen yeşil-beyazlılarda Özat sadece 28 gün görev yaptı. Giresunspor, Ümit Özat yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Kemal Kılıç sadece bir galibiyet alabildi

Giresunspor'da 21. haftadan itibaren teknik direktör olarak Kemal Kılıç görev yapmaya başlarken, tecrübeli isim yeşil-beyazlılarda takımın başına getirilen bu sezonki dördüncü isim oldu.

Kılıç da Karadeniz temsilcisinde arzu edilen başarıları yakalayamadı. Giresunspor'un teknik direktörü olarak dokuz maça çıkan Kılıç, sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı.Beş maçta rakipleriyle berabere kalan yeşil-beyazlılar, üç kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İkinci devrede sadece bir galibiyet

Karadeniz temsilcisi ligin ikinci yarısında oynanan 12 maçta sadece bir kez galip geldi.

25'inci haftada sahasında Boluspor'u 3-1 ile geçen yeşil-beyazlılar, 4 kez mağlup oldu, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, geride kalan 29 hafta sonunda 29 puan toplayarak ligde 15. sırada bulunuyor.