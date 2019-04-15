﻿
Galatasaray'dan Semih Özsoy'a yanıt
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DAN SEMİH ÖZSOY'A YANIT

Galatasaray'dan Semih Özsoy'a yanıt

Galatasaray Kulübü, derbi maç sonrası Fenerbahçe ikinci başkanı Semih Özsoy'un açıklamalarına yanıt verdi.

172 Okunma

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübünün başkan vekili Semih Özsoy'a, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan derbi maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle sert tepki gösterdi. 

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı’na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu’na göre suç niteliğindedir.

Galatasaray Spor Kulübü’nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir.

Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır.


Galatasaray’ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz."

Semih Özsoy ne demişti?

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy: Bizi burada yenemezler, yenemiyorlar, yenemeyecekler de.https://t.co/mhU4mVKx6B

— TRT Spor (@trtspor) 14 Nisan 2019
 
Fenerbahçe'den Galatasaray'a mahkeme yanıtı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Futbolseverler Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gole hasret
Beraberliğe abone
Galatasaray, Kadıköy’de yine kazanamadı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿